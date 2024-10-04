Следствие попросит отправить блогеров Чекалиных под домашний арест
Следствие намерено попросить отправить Валерию Чекалину (известна под псевдонимом Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
Как рассказала агентству адвокат Екатерина Гордон, блогер не признала вину в переводе денежных средств за рубеж с использованием подложных документов.
2 октября стало известно, что против Чекалиных возбудили новое уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы. Baza утверждает, что заявление на блогеров якобы написал бывший сотрудник «Би Фит» (принадлежит Лерчек), которого уволили в мае 2024 г. Блогеров задержали 3 октября после допроса по делу о переводе валюты с использованием подложных документов.
3 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, сумма свыше 250 млн руб. была выведена из России за полгода. Позже в тот же день прокуратура Москвы сообщила, что Чекалины и их бизнес-партнер обвиняются в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб.
В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта 2024 г. стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.
20 марта Лерчек подала на развод после 11 лет брака. 14 августа блогер показала в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) документ о расторжении брака.