Следствие попросит отправить блогеров Чекалиных под домашний арест

3 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб. По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, сумма свыше 250 млн руб. была выведена из России за полгода. Позже в тот же день прокуратура Москвы сообщила, что Чекалины и их бизнес-партнер обвиняются в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб.