Российская вакцина от лихорадки Марбург готовится к клиническим испытаниям
Вакцина для профилактики лихорадки Марбург, разработанная в ГНЦ ВБ «Вектор», готовится к проведению клинических испытаний. Об этом «Ведомостям» сообщили в Роспотребнадзоре.
«Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность. Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний», – говорится в сообщении. Сейчас идет наработка серий вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения, уточнили в ведомстве.
В 2013 г. Роспотребнадзор разработал высокочувствительную тест-систему для идентификации вируса Марбург в режиме реального времени – «Вектор-ПЦРРВ-Марбург-RG». В ведомстве отметили, что она показала свою эффективность при анализе клинических образцов, содержащих вирус. На данный момент специалисты Роспотребнадзора осуществляют мониторинг ситуации в зарубежных странах вокруг вируса Марбург.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Лихорадка передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.