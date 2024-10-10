Справки об участии в спецоперации можно будет получить на «Госуслугах» с ноября
С 1 ноября справки об участии в специальной военной операции можно будет получить через «Госуслуги». Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства России.
«До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации», – рассказали в кабмине.
Теперь будет установлен единый образец справки. Бойцы и их родственники смогут получить документ на «Госуслугах». Справка об участии в спецоперации нужна для подтверждения различных мер социальной поддержки.
Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 г. В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. Минобороны РФ в июле отмечало, что средний темп набора в сутки стабилен и составляет около 1000 человек.
В конце июля Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. До этого контрактникам полагалась федеральная выплата в размере 195 000 руб. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны.