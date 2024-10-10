Справки об участии в спецоперации можно будет получить на «Госуслугах» с ноября

В конце июля Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. До этого контрактникам полагалась федеральная выплата в размере 195 000 руб. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны.