ВОЗ рекомендовала не ограничивать поездки из-за вспышек mpox и вируса Марбург
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не вводить ограничения на поездки и торговлю со странами, в которых зарегистрированы вспышки нового штамма оспы обезьян (новое наименование – mpox, monkey pox) и лихорадки Марбург. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети X.
«Приоритет должен быть отдан рекомендациям общественного здравоохранения и согласованным, совместным усилиям всех партнеров в области общественного здравоохранения по сдерживанию вспышек и защите людей повсюду», – отметил Гебреисус.
14 августа ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гебреисус отметил быстрое распространение нового штамма оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Он говорил, что для предотвращения новых вспышек нужен «скоординированный международный ответ».
4 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург в России не случится. В ведомстве сообщили, что для купирования завоза вируса в страну имеется диагностическая тест-система. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации находится на контроле.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Лихорадка передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.