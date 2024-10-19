Мизулина не намерена заключать мировое соглашение с Лебедевым
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не станет заключать мировое соглашение с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем
«Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет», – подчеркнула Мизулина.
3 сентября Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю. Глава «Лиги безопасного интернета» требует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб. Эти средства она пообещала направить на помощь семьям участников спецоперации на Украине.
12 октября прокуратура возбудила административное дело в отношении Дудя о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с Лебедевым. Прокуратура установила, что журналист разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом. Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
1 августа Дудь опубликовал трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем блогер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций.