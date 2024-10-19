Мизулина не намерена заключать мировое соглашение с Лебедевым

12 октября прокуратура возбудила административное дело в отношении Дудя о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с Лебедевым. Прокуратура установила, что журналист разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом. Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).