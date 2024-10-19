Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Мизулина не намерена заключать мировое соглашение с Лебедевым

Ведомости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не станет заключать мировое соглашение с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем (считается в России иноагентом) по иску о защите чести и достоинства. Об этом она сообщила «Коммерсанту».

«Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет», – подчеркнула Мизулина.

3 сентября Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю. Глава «Лиги безопасного интернета» требует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб. Эти средства она пообещала направить на помощь семьям участников спецоперации на Украине.

12 октября прокуратура возбудила административное дело в отношении Дудя о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с Лебедевым. Прокуратура установила, что журналист разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом. Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

1 августа Дудь опубликовал трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем блогер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных