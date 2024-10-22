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Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

Ведомости

Мировой судья судебного участка Nº442 района Крюково Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино Москвы оштрафовал Наталью Чистякову-Ионову (певица Глюкоза) за употребление наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Певица признана виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил ей штраф в 5000 руб. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие несовершеннолетних детей.

В протоколе указано, что сотрудник полиции в зале аэропорта Шереметьево выявил Чистякову-Ионову в состоянии наркотического опьянения по визуальным признакам. От медицинского освидетельствования она отказалась.

20 июля Чистякова-Ионова выступала в Красноярске, после концерта СМИ и соцсети распространили видео, где певица «не могла связно говорить, не попадала в фонограмму, странно двигалась». Продюсер Максим Фадеев опубликовал у себя в Telegram-канале аудиосообщение, в котором назвал поведение певицы «бешенством». Он отметил, что Ионова больше не является частью группы «Глюкоза», которая была создана продюсером. Ее время в коллективе вышло и певицу попросили уйти, в том числе из-за ее «политических взглядов», заявил Фадеев. Он также заявил, что намерен подать иск к певице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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