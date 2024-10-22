Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

20 июля Чистякова-Ионова выступала в Красноярске, после концерта СМИ и соцсети распространили видео, где певица «не могла связно говорить, не попадала в фонограмму, странно двигалась». Продюсер Максим Фадеев опубликовал у себя в Telegram-канале аудиосообщение, в котором назвал поведение певицы «бешенством». Он отметил, что Ионова больше не является частью группы «Глюкоза», которая была создана продюсером. Ее время в коллективе вышло и певицу попросили уйти, в том числе из-за ее «политических взглядов», заявил Фадеев. Он также заявил, что намерен подать иск к певице.