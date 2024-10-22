Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков
Мировой судья судебного участка Nº442 района Крюково Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино Москвы оштрафовал Наталью Чистякову-Ионову (певица Глюкоза) за употребление наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Певица признана виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил ей штраф в 5000 руб. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие несовершеннолетних детей.
В протоколе указано, что сотрудник полиции в зале аэропорта Шереметьево выявил Чистякову-Ионову в состоянии наркотического опьянения по визуальным признакам. От медицинского освидетельствования она отказалась.
20 июля Чистякова-Ионова выступала в Красноярске, после концерта СМИ и соцсети распространили видео, где певица «не могла связно говорить, не попадала в фонограмму, странно двигалась». Продюсер Максим Фадеев опубликовал у себя в Telegram-канале аудиосообщение, в котором назвал поведение певицы «бешенством». Он отметил, что Ионова больше не является частью группы «Глюкоза», которая была создана продюсером. Ее время в коллективе вышло и певицу попросили уйти, в том числе из-за ее «политических взглядов», заявил Фадеев. Он также заявил, что намерен подать иск к певице.