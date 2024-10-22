Госдума в третьем чтении одобрила повышение МРОТа с 2025 года

МРОТ – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума (утверждается до 1 июля текущего года) трудоспособного населения по России в целом. МРОТ учитывается при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т. п. В этом году МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц. Работодателю нельзя выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы, даже если у него возникли серьезные финансовые трудности.