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Госдума в третьем чтении одобрила повышение МРОТа с 2025 года

Ведомости

Госдума РФ в окончательном – третьем – чтении приняла закон о повышении с 1 января 2025 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 руб. Увеличение коснется более 4 млн работающих граждан, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«С 1 января 2025 г. МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 руб. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», - сказал спикер.

В мае 2024 г. президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение МРОТа в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Данная цель закреплена в в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».

МРОТ – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума (утверждается до 1 июля текущего года) трудоспособного населения по России в целом. МРОТ учитывается при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т. п. В этом году МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц. Работодателю нельзя выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы, даже если у него возникли серьезные финансовые трудности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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