Госдума в третьем чтении одобрила повышение МРОТа с 2025 года
«С 1 января 2025 г. МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 руб. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», - сказал спикер.
В мае 2024 г. президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение МРОТа в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Данная цель закреплена в в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».
МРОТ – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума (утверждается до 1 июля текущего года) трудоспособного населения по России в целом. МРОТ учитывается при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т. п. В этом году МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц. Работодателю нельзя выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы, даже если у него возникли серьезные финансовые трудности.