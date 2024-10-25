В «Озон фармацевтике» спрогнозировали увеличение доли дженериков на рынке до 56%

Отраслевые аналитики считают, что доля дженериков на рынке к 2030 г. станет доминирующей – она вырастет с 38% в 2023 г. до 56% в 2030 г., сообщил Алексенко. Он также отметил, что в «Озон фармацевтике» с этим прогнозом согласны. На рост доли дженериков на рынке влияют несколько факторов: первый – увеличение доходов населения, второй – поддержка со стороны правительства, третий – геополитическая ситуация. Алексенко подчеркнул, что формально фармацевтика не попала под зарубежные санкции, но разрыв логистических цепочек и транзакционные проблемы ослабили хватку фармацевтических гигантов на российском рынке.