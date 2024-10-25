В «Озон фармацевтике» спрогнозировали увеличение доли дженериков на рынке до 56%
В «Озон фармацевтике» сообщили об увеличении доли дженериков на российском рынке до 56% к 2030 г. Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний Павел Алексенко в интервью «Ведомостям».
Отраслевые аналитики считают, что доля дженериков на рынке к 2030 г. станет доминирующей – она вырастет с 38% в 2023 г. до 56% в 2030 г., сообщил Алексенко. Он также отметил, что в «Озон фармацевтике» с этим прогнозом согласны. На рост доли дженериков на рынке влияют несколько факторов: первый – увеличение доходов населения, второй – поддержка со стороны правительства, третий – геополитическая ситуация. Алексенко подчеркнул, что формально фармацевтика не попала под зарубежные санкции, но разрыв логистических цепочек и транзакционные проблемы ослабили хватку фармацевтических гигантов на российском рынке.
Председатель СД подтвердил, что в настоящий момент рынок производства дженериков остается фрагментированным, но в будущем будет консолидироваться. В фрагментированном рынке есть и свои плюсы: так, снижается фактор риска из-за наличия большего количества игроков и падение продаж из-за отказа сетей аптек не столь значительно, как при консолидированном рынке, добавил Алексенко.
17 октября «Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 руб. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. В ходе IPO было привлечено 3,45 млрд руб.