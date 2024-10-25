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В «Озон фармацевтике» спрогнозировали увеличение доли дженериков на рынке до 56%

Ведомости

В «Озон фармацевтике» сообщили об увеличении доли дженериков на российском рынке до 56% к 2030 г. Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний Павел Алексенко в интервью «Ведомостям».

Отраслевые аналитики считают, что доля дженериков на рынке к 2030 г. станет доминирующей – она вырастет с 38% в 2023 г. до 56% в 2030 г., сообщил Алексенко. Он также отметил, что в «Озон фармацевтике» с этим прогнозом согласны. На рост доли дженериков на рынке влияют несколько факторов: первый – увеличение доходов населения, второй – поддержка со стороны правительства, третий – геополитическая ситуация. Алексенко подчеркнул, что формально фармацевтика не попала под зарубежные санкции, но разрыв логистических цепочек и транзакционные проблемы ослабили хватку фармацевтических гигантов на российском рынке.

Председатель СД подтвердил, что в настоящий момент рынок производства дженериков остается фрагментированным, но в будущем будет консолидироваться. В фрагментированном рынке есть и свои плюсы: так, снижается фактор риска из-за наличия большего количества игроков и падение продаж из-за отказа сетей аптек не столь значительно, как при консолидированном рынке, добавил Алексенко.

17 октября «Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 руб. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. В ходе IPO было привлечено 3,45 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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