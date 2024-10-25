Павел Алексенко: «Мы не используем финансовую помощь государства»

– Мы подсчитали, что в 2029 г. мы исчерпаем возможность развития за счет портфеля дженериков. У нас всего на рынке 1500–2000 молекул, а лекарств из-за разных названий больше 10 000. В перечень жизненно важных лекарств входит меньше 800 позиций. Остальные продукты – как витамин С. Если его не будет на прилавках, съедим лимон. При этом 750 позиций из этих 800 мы к 2029 г. запустим у себя на производстве. В 2015 г., глядя на эту загибающуюся кривую развития и имея предложения от нескольких биотехнологов по поводу работы, мы подумали, что это будет логичный рост. Аллоцировали на этот проект количество денег, которое не подорвало бы нашу устойчивость. Вот так появился биотех. Правда, нам казалось, что мы уже в 2025 г. закончим формирование этого портфеля. Но по факту первые продажи мы думаем увидеть в 2027 г. Компании в России много говорят о биотехе, а реальных инвестиций с ожидаемым продуктом почти нет. На самом деле все разговоры наших коллег – это про будущее позже 2030 г.