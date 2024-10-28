Экс-начальник управления планирования связи ВС РФ Оглоблин арестован за взятку

В феврале 2022 г. Оглоблин уже был осужден на 4,5 года лишения свободы и штрафу в 800 000 руб. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Судом было установлено, что Оглоблин совместно с экс-начальником Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генерального штаба Халилом Арслановым и иными соучастниками заключил госконтракты от имени Минобороны с АО «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд руб., сообщали в СК.