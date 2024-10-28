Экс-начальник управления планирования связи ВС РФ Оглоблин арестован за взятку

Экс-начальник управления планирования связи ВС РФ Оглоблин арестован за взяткуПо версии следствия, он получил более 10 млн рублей за покровительство при исполнении гособоронзаказа
В отношении бывшего начальника управления планирования связи (первого управления) Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело. Он арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
По версии следствия, в 2016-2021 гг. Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. за покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ.
По ходатайству следствия, 235-й гарнизонный военный суд постановил заключить Оглоблина под стражу. Срок его ареста в СК не уточнили.
В феврале 2022 г. Оглоблин уже был осужден на 4,5 года лишения свободы и штрафу в 800 000 руб. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Судом было установлено, что Оглоблин совместно с экс-начальником Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генерального штаба Халилом Арслановым и иными соучастниками заключил госконтракты от имени Минобороны с АО «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд руб., сообщали в СК.
9 августа агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писало, что Оглоблин был освобожден из колонии после дачи показаний на экс-начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Пресс-служба московских судов общей юрисдикции позже сообщила, что Бабушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство осужденного Оглоблина о замене наказания на исправительные работы.
Шамарина арестовали 23 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным ТАСС, он получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций.