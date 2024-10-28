Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Экс-начальник управления планирования связи ВС РФ Оглоблин арестован за взятку

По версии следствия, он получил более 10 млн рублей за покровительство при исполнении гособоронзаказа
Ведомости

В отношении бывшего начальника управления планирования связи (первого управления) Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело. Он арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По версии следствия, в 2016-2021 гг. Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. за покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ.

По ходатайству следствия, 235-й гарнизонный военный суд постановил заключить Оглоблина под стражу. Срок его ареста в СК не уточнили.

В феврале 2022 г. Оглоблин уже был осужден на 4,5 года лишения свободы и штрафу в 800 000 руб. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Судом было установлено, что Оглоблин совместно с экс-начальником Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генерального штаба Халилом Арслановым и иными соучастниками заключил госконтракты от имени Минобороны с АО «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд руб., сообщали в СК.

9 августа агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писало, что Оглоблин был освобожден из колонии после дачи показаний на экс-начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Пресс-служба московских судов общей юрисдикции позже сообщила, что Бабушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство осужденного Оглоблина о замене наказания на исправительные работы.

Шамарина арестовали 23 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным ТАСС, он получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных