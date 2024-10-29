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«Яндекс Go» оштрафовал более 8500 человек за езду на электросамокате вдвоем

Ведомости

Сервис «Яндекс Go» за сезон 2024 г. оштрафовал более 8500 пользователей за езду на электросамокате вдвоем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Это нарушение входит в тройку самых частотных, наряду с неспешиванием на пешеходном переходе и неправильной парковкой», – рассказали в представительстве.

Для борьбы с нарушителями «Яндекс» планирует внедрить технологию замедления электросамоката после того, как на него встанет второй человек. После его схода с транспорта самокат восстановит прежнюю скорость.

В компании сообщили, что точность определения во время тестирования «превысила 95% и будет улучшаться на тестовом полигоне в межсезонье». Технология может появиться уже весной 2025 г.

8 августа «Ведомости» писали, что департамент транспорта Москвы отправил в адрес операторов кикшеринга письмо с предложением увеличить штрафы до 100 000 руб. за езду на электросамокатах вдвоем или передачу руля детям.

Директор Института транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин при этом заявлял, что увеличение штрафов не решит проблему культуры вождения. По его словам, электросамокатчики все равно развивают значительную скорость – гораздо большую, чем пешеходы, и при наезде могут нанести пешеходам сильный вред.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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