«Яндекс Go» оштрафовал более 8500 человек за езду на электросамокате вдвоем
«Это нарушение входит в тройку самых частотных, наряду с неспешиванием на пешеходном переходе и неправильной парковкой», – рассказали в представительстве.
Для борьбы с нарушителями «Яндекс» планирует внедрить технологию замедления электросамоката после того, как на него встанет второй человек. После его схода с транспорта самокат восстановит прежнюю скорость.
В компании сообщили, что точность определения во время тестирования «превысила 95% и будет улучшаться на тестовом полигоне в межсезонье». Технология может появиться уже весной 2025 г.
8 августа «Ведомости» писали, что департамент транспорта Москвы отправил в адрес операторов кикшеринга письмо с предложением увеличить штрафы до 100 000 руб. за езду на электросамокатах вдвоем или передачу руля детям.
Директор Института транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин при этом заявлял, что увеличение штрафов не решит проблему культуры вождения. По его словам, электросамокатчики все равно развивают значительную скорость – гораздо большую, чем пешеходы, и при наезде могут нанести пешеходам сильный вред.