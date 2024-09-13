«Яндекс.Go» выдал штраф в 100 000 рублей за передачу самоката несовершеннолетним

Законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов был принят депутатами Госдумы в первом чтении 10 июля. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.