«Яндекс.Go» выдал штраф в 100 000 рублей за передачу самоката несовершеннолетним
Сервис кикшеринга «Яндекс.Go» впервые выписал пользователю штраф в 100 000 руб. за передачу электросамоката несовершеннолетним. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя сервиса.
«Подтверждаем факт выписанного штрафа», – уточнили в сервисе.
С 1 сентября в сервисе действует повышенный штраф в 100 000 руб. за использование самоката несовершеннолетними. По правилам сервиса, воспользоваться им можно только с 18 лет.
16 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением граждан насчет полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам. За предложенную меру проголосовали 54% опрошенных, мнение против выразил 41%. Володин напомнил, что депутаты нижней палаты приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы для водителей электросамокатов.
Законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов был принят депутатами Госдумы в первом чтении 10 июля. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.