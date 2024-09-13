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«Яндекс.Go» выдал штраф в 100 000 рублей за передачу самоката несовершеннолетним

Ведомости

Сервис кикшеринга «Яндекс.Go» впервые выписал пользователю штраф в 100 000 руб. за передачу электросамоката несовершеннолетним. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя сервиса.

«Подтверждаем факт выписанного штрафа», – уточнили в сервисе.

С 1 сентября в сервисе действует повышенный штраф в 100 000 руб. за использование самоката несовершеннолетними. По правилам сервиса, воспользоваться им можно только с 18 лет.

16 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением граждан насчет полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам. За предложенную меру проголосовали 54% опрошенных, мнение против выразил 41%. Володин напомнил, что депутаты нижней палаты приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы для водителей электросамокатов.

Законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов был принят депутатами Госдумы в первом чтении 10 июля. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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