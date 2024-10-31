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«РИА Новости»: Олег Тиньков оставил в России долгов на 20 млн рублей

Ведомости

Основатель Tinkoff Group Олег Тиньков (считается в России иноагентом) оставил долги на 20 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные базы судебных приставов и другие документы.

По данным агентства, Усть-Лубинский районный суд выдал в отношении предпринимателя исполнительный лист от 19 июня 2024 г. на сумму 20 млн руб.

В середине февраля Минюст внес Тинькова в реестр иностранных агентов.

В марте 2022 г. Тиньков попал под санкции Великобритании. 20 июля 2023 г. Лондон снял санкции с предпринимателя.

До начала спецоперации России на Украине Тиньков был совладельцем TCS Group. Весной 2022 г. он негативно высказался о спецоперации, после чего в апреле семейный траст Тиньковых продал свою 35%-ную долю в TCS Group холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. В том же месяце TCS Group передала все акционерные права на свои активы топ-менеджменту «Тинькофф банка» (ныне Т-банк) во главе с председателем правления Станиславом Близнюком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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