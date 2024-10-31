«РИА Новости»: Олег Тиньков оставил в России долгов на 20 млн рублей

До начала спецоперации России на Украине Тиньков был совладельцем TCS Group. Весной 2022 г. он негативно высказался о спецоперации, после чего в апреле семейный траст Тиньковых продал свою 35%-ную долю в TCS Group холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. В том же месяце TCS Group передала все акционерные права на свои активы топ-менеджменту «Тинькофф банка» (ныне Т-банк) во главе с председателем правления Станиславом Близнюком.