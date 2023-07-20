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Бизнес

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Они были введены в марте 2022 года
Анастасия Морозова Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Великобритания сняла санкции с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, следует из документа минфина страны.

В документе уточняется, что Тиньков был удален из списка лиц, подвергнутых санкциям со стороны Великобритании, и потому его активы больше не могут быть заморожены или находиться под ограничениями. 

В марте 2022 г. Тиньков попал под санкции Великобритании. Тогда ограничения были введены в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, бывшего зампреда Льва Хасиса, бизнесмена Евгения Швидлера и др. Позже Великобритания отменила часть санкций против Тинькова, которые грозили задержанием яхт и самолетов бизнесмена.

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Тиньков является основателем «Тинькофф банка», а до событий 2022 г. был совладельцем TCS Group, которой принадлежат банк, «Тинькофф страхование», оператор и ряд других финансовых активов.

Весной прошлого года бизнесмен негативно высказался о спецоперации, после чего довольно быстро, в апреле, семейный траст Тиньковых продал свою 35%-ную долю в TCS Group холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. В том же месяце TCS Group передала все акционерные права на свои активы топ-менеджменту «Тинькофф банка» во главе с председателем его правления Станиславом Близнюком. Речь идет о доверительном управлении.

В интервью газете The New York Times Тиньков заявлял, что его якобы заставили продать долю в банке. Уже после сделки он сделал множество заявлений о намерении забрать имя банка. При этом бизнесмен сам признавал, что права на бренд принадлежат «Тинькофф», но он попытается эту ситуацию «сломать юридически» и запретит его использовать.

В самом «Тинькофф» хоть и заявили о намерении провести ребрендинг, отказываться от названия не собираются, писали ранее «Ведомости». Бренд принадлежит банку и он имеет на него все права, говорил предправления банка Станислав Близнюк. И за этот бренд в свое время «Тинькофф» заплатил достаточно «крупную сумму» Тинькову, отмечал он.

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31 октября стало известно, что бизнесмен отказался от российского гражданства. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у предпринимателя практически не осталось бизнеса в России.

После сделки с «Интерросом» Forbes оценивал в ноябре 2022 г. состояние Тинькова в $860 млн, основную часть которого составляют средства, вырученные от продажи доли в TCS Group.

Последние годы Тиньков проживал в Лондоне. Сам бизнесмен считал санкции Великобритании против него ошибкой. По словам предпринимателя, он основал «Тинькофф» без помощи российских властей, «с нуля» и создал более 100 000 рабочих мест, писал он в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Metа, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Тиньков заявил, что после начала российской военной операции он «бросил все, что строил и ради чего работал, потому что не мог быть связан со страной, которую раньше любил».

В начале марта Bloomberg сообщил о просьбе Тинькова к британскому МИДу исключить его из санкционного списка: бизнесмен призвал учесть его политическую позицию. По данным издания, за Тинькова вступился Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов). В своем Instagram бизнесмен это подтверждал, поблагодарив за поддержку Ходорковского, соратников оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности), основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и миллиардера Ричарда Брэнсона.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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