Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Последние годы Тиньков проживал в Лондоне. Сам бизнесмен считал санкции Великобритании против него ошибкой. По словам предпринимателя, он основал «Тинькофф» без помощи российских властей, «с нуля» и создал более 100 000 рабочих мест, писал он в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Metа, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Тиньков заявил, что после начала российской военной операции он «бросил все, что строил и ради чего работал, потому что не мог быть связан со страной, которую раньше любил».