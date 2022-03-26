Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова
Великобритания отменила часть санкций против основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, которые грозили задержанием яхт и самолетов бизнесмена. Такое же решение принято в отношении главы компании Millhouse Евгения Швидлера, также попавшего под санкции Лондона.
Из опубликованного Великобританией документа следовало, что транспортным средствам, принадлежащим Тинькову, включая корабли и яхты, будет запрещен вход в порты британского королевства. Аналогичный запрет будет касаться воздушных судов, принадлежащих или арендуемых бизнесменом. Сегодня власти Великобритании опубликовали обновленный санкционный список, транспортные ограничения теперь исключены из перечня.
24 марта королевство ввело санкции против 59 физических лиц и организаций из России, а также шести — из Белоруссии. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы». Среди физлиц ограничения ввели в отношении Евгения Швидлера, Олега Тинькова, а также главы Сбербанка Германа Грефа и др.
Представитель «Тинькофф» тогда заверил, что санкции против его основателя не окажут никакого влияния на деятельность группы TCS и «Тинькофф банка». Санкции затрагивают Тинькова как частное лицо – он давно не является контролирующим акционером группы или банка, а также не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании, отметил представитель банка. Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка» еще в 2020 г. на фоне предъявленных со стороны США обвинений в налоговых махинациях, а в январе 2021 г. перестал быть контролирующим акционером TCS Group. Во время разбирательства с налоговиками США (оно завершилось осенью 2021 г.) Тиньков находился в Лондоне.