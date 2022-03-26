Газета
Бизнес

Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова

Ведомости

Великобритания отменила часть санкций против основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, которые грозили задержанием яхт и самолетов бизнесмена. Такое же решение принято в отношении главы компании Millhouse Евгения Швидлера, также попавшего под санкции Лондона.

Из опубликованного Великобританией документа следовало, что транспортным средствам, принадлежащим Тинькову, включая корабли и яхты, будет запрещен вход в порты британского королевства. Аналогичный запрет будет касаться воздушных судов, принадлежащих или арендуемых бизнесменом. Сегодня власти Великобритании опубликовали обновленный санкционный список, транспортные ограничения теперь исключены из перечня.

Ранее по теме: МИД: Россия еще практически не начала вводить ответные санкции

24 марта королевство ввело санкции против 59 физических лиц и организаций из России, а также шести — из Белоруссии. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы». Среди физлиц ограничения ввели в отношении Евгения Швидлера, Олега Тинькова, а также главы Сбербанка Германа Грефа и др. 

Представитель «Тинькофф» тогда заверил, что санкции против его основателя не окажут никакого влияния на деятельность группы TCS и «Тинькофф банка». Санкции затрагивают Тинькова как частное лицо – он давно не является контролирующим акционером группы или банка, а также не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании, отметил представитель банка. Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка» еще в 2020 г. на фоне предъявленных со стороны США обвинений в налоговых махинациях, а в январе 2021 г. перестал быть контролирующим акционером TCS Group. Во время разбирательства с налоговиками США (оно завершилось осенью 2021 г.) Тиньков находился в Лондоне.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных