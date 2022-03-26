Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова

Представитель «Тинькофф» тогда заверил, что санкции против его основателя не окажут никакого влияния на деятельность группы TCS и «Тинькофф банка». Санкции затрагивают Тинькова как частное лицо – он давно не является контролирующим акционером группы или банка, а также не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании, отметил представитель банка. Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка» еще в 2020 г. на фоне предъявленных со стороны США обвинений в налоговых махинациях, а в январе 2021 г. перестал быть контролирующим акционером TCS Group. Во время разбирательства с налоговиками США (оно завершилось осенью 2021 г.) Тиньков находился в Лондоне.