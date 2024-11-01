ТАСС: на Байконуре задержаны граждане Франции и ФРГ за попытку съемки ракеты
Возле космодрома Байконур задержаны два гражданина Франции и Германии после попытки сделать фотографию ракеты-носителя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
11 июля «РИА Новости» сообщило о задержании троих европейских туристов при попытке попасть на Байконур. Собеседник агентства уточнил, что 26-й гарнизонный военный суд назначил им административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса.
11 июня два гражданина Франции пытались попасть на территорию Байконура. Мужчины вышли на трассу, а потом через степь пошли пешком к зданиям космодрома. Один из них скончался от обезвоживания.