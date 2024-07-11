Троих европейских туристов задержали при попытке попасть на Байконур

Позже ТАСС уточнил, что французские туристы, один из которых погиб от обезвоживания, не пытались проникнуть на территорию Байконура. Как сообщал изданию источник на космодроме, французы фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако помочь не успели, мужчина скончался от обезвоживания.