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Троих европейских туристов задержали при попытке попасть на Байконур

Ведомости

Троих европейских туристов задержали при попытке попасть на Байконур, пишет «РИА Новости».

Как сообщил источник издания, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса.

Как уточнил Telegram-канал Shot, 9 июля около монтажно-заправочного комплекса задержали двух граждан Нидерландов и одного гражданина Бельгии, которые незаконно проникли на территорию космодрома. Полиция проверяет их на возможную причастность к шпионажу.

Месяц назад 11 июня два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Двое мужчин вышли на трассу, а потом через степь пошли пешком к зданиям космодрома. Один из них скончался от обезвоживания.

Позже ТАСС уточнил, что французские туристы, один из которых погиб от обезвоживания, не пытались проникнуть на территорию Байконура. Как сообщал изданию источник на космодроме, французы фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако помочь не успели, мужчина скончался от обезвоживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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