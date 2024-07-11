Троих европейских туристов задержали при попытке попасть на Байконур
Как сообщил источник издания, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса.
Как уточнил Telegram-канал Shot, 9 июля около монтажно-заправочного комплекса задержали двух граждан Нидерландов и одного гражданина Бельгии, которые незаконно проникли на территорию космодрома. Полиция проверяет их на возможную причастность к шпионажу.
Месяц назад 11 июня два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Двое мужчин вышли на трассу, а потом через степь пошли пешком к зданиям космодрома. Один из них скончался от обезвоживания.
Позже ТАСС уточнил, что французские туристы, один из которых погиб от обезвоживания, не пытались проникнуть на территорию Байконура. Как сообщал изданию источник на космодроме, французы фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако помочь не успели, мужчина скончался от обезвоживания.