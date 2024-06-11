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Гражданин Франции умер от обезвоживания при попытке проникнуть на Байконур

Ведомости

Двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них скончался от обезвоживания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что граждане Франции пытались нелегально попасть на Байконур. Они выбрали «классический путь», чтобы добраться до места – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному из них стало плохо. Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь и вернулся к трассе.

«Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», – сказал собеседник агентства.

В мае 2022 г. генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что на Байконуре были задержаны гражданин Великобритании Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа. Их задержали в районе стартовой площадки 112, на которой находится второй летный экземпляр космолета «Буран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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