Гражданин Франции умер от обезвоживания при попытке проникнуть на Байконур

Отмечается, что граждане Франции пытались нелегально попасть на Байконур. Они выбрали «классический путь», чтобы добраться до места – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному из них стало плохо. Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь и вернулся к трассе.