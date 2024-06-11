Гражданин Франции умер от обезвоживания при попытке проникнуть на Байконур
Двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них скончался от обезвоживания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что граждане Франции пытались нелегально попасть на Байконур. Они выбрали «классический путь», чтобы добраться до места – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному из них стало плохо. Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь и вернулся к трассе.
«Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», – сказал собеседник агентства.
В мае 2022 г. генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что на Байконуре были задержаны гражданин Великобритании Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа. Их задержали в районе стартовой площадки 112, на которой находится второй летный экземпляр космолета «Буран».