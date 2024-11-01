Главе Gotbit Андрюнину грозит до 20 лет тюрьмы за манипулирование рынком

«Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет административного надзора, штрафа в размере до $250 000 или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации», – говорится на сайте ведомства.