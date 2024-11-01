Главе Gotbit Андрюнину грозит до 20 лет тюрьмы за манипулирование рынком
Главе криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с целью манипулирования рынком. Это следует из обвинения, опубликованного на сайте минюста США.
«Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет административного надзора, штрафа в размере до $250 000 или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации», – говорится на сайте ведомства.
Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения и аналогичного штрафа, добавили в минюсте США.
По информации ведомства, с 2018 по 2024 г. Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком нескольким криптовалютным компаниям, включая американские. В частности, компания Андрюнина проводила фиктивные сделки «на миллионы долларов» для искусственного завышения объема торговли криптовалютой. За свои услуги Gotbit получал «десятки миллионов долларов».
Минюст отметил, что в 2019 г. Андрюнин сам рассказал в интервью, как разработал код для этого. Утверждается, что он отслеживал рыночные манипуляции, сравнивая накрученные объемы торговли с реальными. Андрюнина задержали в Португалии по запросу США 8 октября.