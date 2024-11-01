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Главе Gotbit Андрюнину грозит до 20 лет тюрьмы за манипулирование рынком

Ведомости

Главе криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с целью манипулирования рынком. Это следует из обвинения, опубликованного на сайте минюста США.

«Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет административного надзора, штрафа в размере до $250 000 или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации», – говорится на сайте ведомства.

Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения и аналогичного штрафа, добавили в минюсте США.

По информации ведомства, с 2018 по 2024 г. Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком нескольким криптовалютным компаниям, включая американские. В частности, компания Андрюнина проводила фиктивные сделки «на миллионы долларов» для искусственного завышения объема торговли криптовалютой. За свои услуги Gotbit получал «десятки миллионов долларов».

Минюст отметил, что в 2019 г. Андрюнин сам рассказал в интервью, как разработал код для этого. Утверждается, что он отслеживал рыночные манипуляции, сравнивая накрученные объемы торговли с реальными. Андрюнина задержали в Португалии по запросу США 8 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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