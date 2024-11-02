Суд оставил в СИЗО генерала Кузнецова
2-й Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщил ТАСС.
«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – заявил судья.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Кузнецов находится в СИЗО с 14 мая. Генерал обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, Кузнецов в 2021–2023 гг., занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб. 16 октября суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости генерала.
В мае «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.