Суд оставил в СИЗО генерала Кузнецова

По данным следствия, Кузнецов в 2021–2023 гг., занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб. 16 октября суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости генерала.