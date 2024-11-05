Власти Испании выделят первый пакет помощи в 10,6 млрд евро после наводнений

3 ноября короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию забросали грязью в Валенсии при осмотре пострадавшей от наводнения территории. Недовольство при этом в большей степени было направлено на Санчеса. Один из горожан указал, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер-министр. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.