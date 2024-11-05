Власти Испании выделят первый пакет помощи в 10,6 млрд евро после наводнений
Правительство Испании выделит порядка 10,6 млрд евро в рамках первого пакета помощи пострадавшим в результате наводнений в стране. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес, передает Bloomberg.
Правительство выделит 838 млн евро в виде прямой помощи пострадавшим и 5 млрд евро в виде кредитных займов для компаний и домохозяйств. Власти также покроют все расходы городских властей в пострадавших от наводнения районах и до половины расходов на проекты по их реконструкции, уточнил премьер.
В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, приведшие к мощным наводнениям в ряде регионов страны. По последним данным, в результате наводнения погибли 217 человек. Власти Валенсии попросили у правительства подключить армию для помощи населению после наводнений. На следующий день к задачам по поиску пропавших без вести присоединились 500 военных.
3 ноября короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию забросали грязью в Валенсии при осмотре пострадавшей от наводнения территории. Недовольство при этом в большей степени было направлено на Санчеса. Один из горожан указал, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер-министр. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.