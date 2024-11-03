Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии

Недовольство при этом в большей степени было направлено на премьер-министра Педро Санчеса. Один из горожан заявил, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер Санчес. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.