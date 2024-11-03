Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии

Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения ВаленсииМестные жители обвинили правительство в бездействии
Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию забросали грязью в регионе Валенсия, пострадавшем от наводнения, пишет испанское издание ABC.
Визит свиты короля состоялся в населенный пункт Пайпорта 3 ноября. Издание пишет, что Филипп VI попросил своих телохранителей не защищать его зонтами в момент атаки грязью. Его супруга Летисия находилась на другой улице города, где она также подверглась атаке. В комментарии изданию она сообщила, что понимает гнев жителей.
Недовольство при этом в большей степени было направлено на премьер-министра Педро Санчеса. Один из горожан заявил, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер Санчес. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.
В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, приведшие к мощным наводнениям в ряде регионов страны. Всего количество смертей от наводнения после начавшихся 29 октября ливней, по последним данным, достигло 217 человек.
31 октября власти Валенсии попросили у центрального правительства подключить армию для помощи населению после наводнений. На следующий день к задачам по поиску пропавших без вести присоединились 500 военных.