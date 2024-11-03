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Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии

Местные жители обвинили правительство в бездействии
Ведомости

Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию забросали грязью в регионе Валенсия, пострадавшем от наводнения, пишет испанское издание ABC.

Визит свиты короля состоялся в населенный пункт Пайпорта 3 ноября. Издание пишет, что Филипп VI попросил своих телохранителей не защищать его зонтами в момент атаки грязью. Его супруга Летисия находилась на другой улице города, где она также подверглась атаке. В комментарии изданию она сообщила, что понимает гнев жителей.

Недовольство при этом в большей степени было направлено на премьер-министра Педро Санчеса. Один из горожан заявил, что в разрушительных последствиях наводнения виноват не король, а премьер Санчес. Сам глава правительства подвергся удару палкой в ходе визита в Пайпорту, после чего покинул улицы города.

В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, приведшие к мощным наводнениям в ряде регионов страны. Всего количество смертей от наводнения после начавшихся 29 октября ливней, по последним данным, достигло 217 человек.

31 октября власти Валенсии попросили у центрального правительства подключить армию для помощи населению после наводнений. На следующий день к задачам по поиску пропавших без вести присоединились 500 военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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