Число погибших из-за наводнений в Испании выросло до 217

Экстренные службы обнаружили тело одного из пяти человек, которые числились пропавшими без вести в муниципалитете Летур провинции Альбасете. Всего количество смертей от наводнения после начавшихся 29 октября ливней достигло 217 человек. В Валенсии также погибли английская пара и гражданин Испании, пишет EFE.