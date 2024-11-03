Число погибших из-за наводнений в Испании выросло до 217
Количество погибших в результате наводнений в Испании выросло до 217 человек, с середины недели опознать удалось 67 тел, сообщает EFE.
Экстренные службы обнаружили тело одного из пяти человек, которые числились пропавшими без вести в муниципалитете Летур провинции Альбасете. Всего количество смертей от наводнения после начавшихся 29 октября ливней достигло 217 человек. В Валенсии также погибли английская пара и гражданин Испании, пишет EFE.
С 30 октября и до вечера 2 ноября судебно-медицинские эксперты извлекли 188 тел погибших, 67 человек были полностью опознаны.
Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в ряде регионов страны. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». Власти страны объявили трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.
31 октября власти Валенсии попросили у центрального правительства подключить армию для помощи населению после наводнений. На следующий день к задачам по поиску пропавших без вести присоединились 500 военных. 1 ноября число жертв превысило 200 человек.