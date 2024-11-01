Число погибших из-за наводнений в Испании выросло до 202 человек
Количество погибших в результате проливных дождей и наводнений в Испании увеличилось до 202 человек. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на экстренные службы.
Утром 1 ноября El Pais писала о 158 погибших. Больше всего погибших обнаружено в Валенсии – 155 человек. Остальные трое приходятся на другие регионы. В регионах Испании повреждены более 150 дорог. Государственное метеорологическое агентство предупредило о сильных дождях в прибрежных районах Уэльва, Андевало и Кондадо.
31 октября власти Валенсии попросили у центрального правительства подключить армию для помощи населению после наводнений. На следующий день к задачам по поиску пропавших без вести присоединились 500 военных.
Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в ряде регионов страны. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». Власти страны объявили трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.