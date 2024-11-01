Число погибших из-за наводнений в Испании выросло до 202 человек

Утром 1 ноября El Pais писала о 158 погибших. Больше всего погибших обнаружено в Валенсии – 155 человек. Остальные трое приходятся на другие регионы. В регионах Испании повреждены более 150 дорог. Государственное метеорологическое агентство предупредило о сильных дождях в прибрежных районах Уэльва, Андевало и Кондадо.