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Власти Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения

Ведомости

В Испании объявили траур с 31 октября по 2 ноября в связи с гибелью людей из-за наводнения. Об этом сообщил министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес.

«Будет объявлен трехдневный траур: 31 октября, то есть завтра, 1 и 2 ноября», – сказал он по итогам заседания кризисного комитета.

Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в Валенсии, в результате которых погибли как минимум 70 человек, пишет El Pais. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». В Валенсии объявлен красный уровень опасности.

Дожди привели к отключению электроэнергии – оно затронуло как минимум 140 000 человек. Кроме того, закрылись дороги, приостановилось высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией. Шторм перемещается в Каталонию, Арагон и западную Андалусию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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