Власти Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения
В Испании объявили траур с 31 октября по 2 ноября в связи с гибелью людей из-за наводнения. Об этом сообщил министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес.
«Будет объявлен трехдневный траур: 31 октября, то есть завтра, 1 и 2 ноября», – сказал он по итогам заседания кризисного комитета.
Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в Валенсии, в результате которых погибли как минимум 70 человек, пишет El Pais. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». В Валенсии объявлен красный уровень опасности.
Дожди привели к отключению электроэнергии – оно затронуло как минимум 140 000 человек. Кроме того, закрылись дороги, приостановилось высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией. Шторм перемещается в Каталонию, Арагон и западную Андалусию.