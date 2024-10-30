Власти Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения

Дожди привели к отключению электроэнергии – оно затронуло как минимум 140 000 человек. Кроме того, закрылись дороги, приостановилось высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией. Шторм перемещается в Каталонию, Арагон и западную Андалусию.