Число погибших в результате наводнений в Испании увеличилось до 158 человек
В результате проливных дождей и наводнений в Испании погибли 158 человек, сообщает издание El Pais со ссылкой на спасательные службы.
Больше всего погибших обнаружили в Валенсии – 155 человек. Остальные трое приходятся на другие регионы. 1 ноября 500 военнослужащих присоединились к задачам по поиску пропавших без вести.
В регионах страны повреждены более 150 дорог – многие остаются непроходимыми из-за дождя и аварий. Государственное метеорологическое агентство предупредило о сильных дождях в прибрежных районах Уэльва, Андевало и Кондадо. «Желтый» уровень опасности объявлялся в Таррагоне, Барселоне, на Ибице и Майорке.
Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в ряде регионов страны. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.