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Дело об аварии в котельной в Подольске могут выделить в отдельное производство

Ведомости

Уголовные дела в отношении причастных к аварии в котельной в подмосковном Подольске могут выделить в отдельное производство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Рассмотреть вопрос о выделении в отдельное производство уголовных дел в отношении обвиняемых», – говорится в документах.

Авария в котельной КСПЗ в Климовске (микрорайон Подольска) произошла 4 января, что привело к прекращению отопления и подачи горячей воды в район с населением 22 000 человек. 8 января Воробьев заявил жителям Климовска, что два котла из трех заработали, но предстоит поквартирный обход, чтобы окончательно устранить последствия аварии.

Уголовное дело было возбуждено 7 января. Из-за аварии в котельной в Климовском микрорайоне неотопленными остались 170 домов, а также муниципальные предприятия.

Вечером 10 января Басманный суд Москвы арестовал двоих фигурантов дела об аварии в котельной в Климовске. Под стражу был заключен начальник котельной ЗАО «КСПЗ» Александр Чиков и заместитель главы администрации Подольска Роман Рязанцев. Их обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

10 января губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) будет национализирован по решению президента РФ Владимира Путина. Жуковский районный суд Калужской области 14 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций КСПЗ в пользу государства. 30 сентября Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций Климовского патронного завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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