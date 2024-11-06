Дело об аварии в котельной в Подольске могут выделить в отдельное производство

Авария в котельной КСПЗ в Климовске (микрорайон Подольска) произошла 4 января, что привело к прекращению отопления и подачи горячей воды в район с населением 22 000 человек. 8 января Воробьев заявил жителям Климовска, что два котла из трех заработали, но предстоит поквартирный обход, чтобы окончательно устранить последствия аварии.