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Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций Климовского патронного завода

Ведомости

Находящиесяв федеральной собственности акции ЗАО «Климовского специализированного патронного завода» (КСПЗ) будут переданы «Ростеху» в качестве имущественного взноса. Соотвествующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции ”Ростех” в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества ”Климовский специализированный патронный завод“ (г. Таруса Калужской области) в количестве 633 85/99 штуки, что составляет 63,385859% уставного капитала этого акционерного общества», – говорится в документе.

Правительству предстоит в 18-месячный срок обеспечить необходимые для этого мероприятия.

В январе на теплотрассе от котельной КСПЗ произошла авария, в результате без отопления остались жители микрорайона Климовск города Подольска. На фоне аварии и морозов власти ввели режим ЧС локального характера.

10 января совет депутатов гор­одского округа Подол­ьск единогласно поддержал передачу имущества АО «КС­ПЗ» в муниципальную собственность. Решение о передаче было принято Путиным. В «Ростехе» заявляли о готовности «взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства».

Жуковский районный суд Калужской области 14 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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