Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций Климовского патронного завода
Находящиесяв федеральной собственности акции ЗАО «Климовского специализированного патронного завода» (КСПЗ) будут переданы «Ростеху» в качестве имущественного взноса. Соотвествующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции ”Ростех” в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества ”Климовский специализированный патронный завод“ (г. Таруса Калужской области) в количестве 633 85/99 штуки, что составляет 63,385859% уставного капитала этого акционерного общества», – говорится в документе.
Правительству предстоит в 18-месячный срок обеспечить необходимые для этого мероприятия.
В январе на теплотрассе от котельной КСПЗ произошла авария, в результате без отопления остались жители микрорайона Климовск города Подольска. На фоне аварии и морозов власти ввели режим ЧС локального характера.
10 января совет депутатов городского округа Подольск единогласно поддержал передачу имущества АО «КСПЗ» в муниципальную собственность. Решение о передаче было принято Путиным. В «Ростехе» заявляли о готовности «взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства».
Жуковский районный суд Калужской области 14 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства.