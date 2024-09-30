Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций Климовского патронного завода

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции ”Ростех” в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества ”Климовский специализированный патронный завод“ (г. Таруса Калужской области) в количестве 633 85/99 штуки, что составляет 63,385859% уставного капитала этого акционерного общества», – говорится в документе.