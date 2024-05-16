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Суд передал акции Климовского патронного завода государству

Ведомости

Жуковский районный суд Калужской области 14 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Ответчиками выступали владельцы акций завода Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь и Ирина Пивоваровы, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудиус, Хорхе Портилья-Сумин и компания Hammond Directors LTD. РБК со ссылкой на решение суда пишет, что Генпрокуратура требовала признать недействительными их сделки с акциями. 

В результате суд признал ничтожными передачу 141 акции КСПЗ в 2011 г. Марией Гимбатовой Светлане Косоруковой. Кроме того, ничтожными признаны сделки по передаче акций Ирине Пивоваровой (141 шт.), Игорю Пивоварову (141 шт.), Максиму Черных (142 шт.) и Михаилу Гимбатову (141 шт.). Акции суд взыскал в пользу государства. 

Источник РБК в госструктурах рассказал, что одновременно также ведется расследование уголовных дел против лиц, причастных к хищению акций КСПЗ с 2002 по 2010 гг.

В «Ростехе» заявили РБК, что удовлетворены решением суда, напомнив при этом, что госкорпорации принадлежат 36% акций завода, в то же время мажоритарный пакет находился у частных собственников, которые «выкачивали деньги» из предприятия.

В январе на теплотрассе от котельной КСПЗ произошла авария, в результате без отопления остались жители микрорайона Климовск города Подольска. На фоне аварии и морозов власти ввели режим ЧС локального характера. 

10 января совет депутатов гор­одского округа Подол­ьск единогласно поддержал передачу имущества АО «КС­ПЗ» в муниципальную собственность. Решение о передаче было принято президентом Владимиром Путиным. В «Ростехе» заявляли о готовности «взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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