Суд передал акции Климовского патронного завода государству
Жуковский районный суд Калужской области 14 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Ответчиками выступали владельцы акций завода Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь и Ирина Пивоваровы, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудиус, Хорхе Портилья-Сумин и компания Hammond Directors LTD. РБК со ссылкой на решение суда пишет, что Генпрокуратура требовала признать недействительными их сделки с акциями.
В результате суд признал ничтожными передачу 141 акции КСПЗ в 2011 г. Марией Гимбатовой Светлане Косоруковой. Кроме того, ничтожными признаны сделки по передаче акций Ирине Пивоваровой (141 шт.), Игорю Пивоварову (141 шт.), Максиму Черных (142 шт.) и Михаилу Гимбатову (141 шт.). Акции суд взыскал в пользу государства.
Источник РБК в госструктурах рассказал, что одновременно также ведется расследование уголовных дел против лиц, причастных к хищению акций КСПЗ с 2002 по 2010 гг.
В «Ростехе» заявили РБК, что удовлетворены решением суда, напомнив при этом, что госкорпорации принадлежат 36% акций завода, в то же время мажоритарный пакет находился у частных собственников, которые «выкачивали деньги» из предприятия.
В январе на теплотрассе от котельной КСПЗ произошла авария, в результате без отопления остались жители микрорайона Климовск города Подольска. На фоне аварии и морозов власти ввели режим ЧС локального характера.
10 января совет депутатов городского округа Подольск единогласно поддержал передачу имущества АО «КСПЗ» в муниципальную собственность. Решение о передаче было принято президентом Владимиром Путиным. В «Ростехе» заявляли о готовности «взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства».