Путин присвоил звание Героя Труда композитору Пахмутовой

На счету Пахмутовой более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва». Большинство композиций были созданы в соавторстве с мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым.