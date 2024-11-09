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Путин присвоил звание Героя Труда композитору Пахмутовой

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Пахмутовой 9 ноября исполнилось 95 лет. В Кремле на этой неделе говорили, что глава государства обязательно поздравит композитора с днем рождения.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда РФ Пахмутовой Александре Николаевне – композитору, члену региональной общественной организации "Союз московских композиторов", – отмечается в документе.

Александра Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. В советский период была одним из самых востребованных композиторов, удостоилась дважды Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР.

На счету Пахмутовой более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва». Большинство композиций были созданы в соавторстве с мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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