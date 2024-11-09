Путин присвоил звание Героя Труда композитору Пахмутовой
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Пахмутовой 9 ноября исполнилось 95 лет. В Кремле на этой неделе говорили, что глава государства обязательно поздравит композитора с днем рождения.
«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда РФ Пахмутовой Александре Николаевне – композитору, члену региональной общественной организации "Союз московских композиторов", – отмечается в документе.
Александра Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. В советский период была одним из самых востребованных композиторов, удостоилась дважды Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР.
На счету Пахмутовой более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва». Большинство композиций были созданы в соавторстве с мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым.