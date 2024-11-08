Песков: Путин обязательно поздравит Пахмутову с 95-летием
Президент РФ Владимир Путин обязательно поздравит композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это обязательно произойдет», – подтвердил Песков.
Представитель Кремля не ответил на вопрос, планируются ли какие-то указы в связи с предстоящим празднованием юбилея композитора, добавив, что такие события обычно не анонсируются.
Александра Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. В советский период была одним из самых востребованных композиторов, удостоилась дважды Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя Социалистического Труда и народной артистки СССР.
На счету Пахмутовой более 400 песен, включая «Нежность», «Старый клен», «Беловежскую пущу», «Как молоды мы были», «Надежду», «Мелодию», «Я не могу иначе» и финальную песню Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва». Большинство композиций были созданы в соавторстве с мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым.