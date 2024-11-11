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В Ralf Ringer назвали неправомерной передачу уголовного дела гендиректора в суд

Ведомости

Прокуратура Москвы неправомерно направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора обувного ритейлера Ralf Ringer Андрея Бережного, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, говорится на сайте компании.

«Передача дела в суд – неправомерная процедура, не имеющая судебной перспективы. Прокуратура направила дело в Останкинский районный суд города Москвы, грубо нарушив закон (п. 2.2 ст. 27 УПК РФ), требующий прекращения уголовного преследования Бережного Андрея Александровича за непричастностью к уголовному делу», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Ralf Ringer также выразили уверенность, что материалы дела будут возвращены судом с требованием «восстановить законность и полной реабилитации Бережного», а действиям прокуратуры будет дана соответствующая правовая оценка.

7 ноября прокуратура Москвы сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генеральных директоров Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка» по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 588 млн руб.

Следствие полагает, что один фигурант при пособничестве второго использовал реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, с которыми, не желая заключать договоры напрямую и используя подконтрольную организацию ООО «Промснабпоставка», организовал формальный документооборот. После этого он обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган. За 2015–2017 гг. фирма фигуранта не уплатила налоги на добавленную стоимость на общую сумму более 588 млн руб., полагают в прокуратуре. Ведомство заявило иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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