В Ralf Ringer назвали неправомерной передачу уголовного дела гендиректора в суд
Прокуратура Москвы неправомерно направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора обувного ритейлера Ralf Ringer Андрея Бережного, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, говорится на сайте компании.
«Передача дела в суд – неправомерная процедура, не имеющая судебной перспективы. Прокуратура направила дело в Останкинский районный суд города Москвы, грубо нарушив закон (п. 2.2 ст. 27 УПК РФ), требующий прекращения уголовного преследования Бережного Андрея Александровича за непричастностью к уголовному делу», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Ralf Ringer также выразили уверенность, что материалы дела будут возвращены судом с требованием «восстановить законность и полной реабилитации Бережного», а действиям прокуратуры будет дана соответствующая правовая оценка.
7 ноября прокуратура Москвы сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генеральных директоров Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка» по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 588 млн руб.
Следствие полагает, что один фигурант при пособничестве второго использовал реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, с которыми, не желая заключать договоры напрямую и используя подконтрольную организацию ООО «Промснабпоставка», организовал формальный документооборот. После этого он обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган. За 2015–2017 гг. фирма фигуранта не уплатила налоги на добавленную стоимость на общую сумму более 588 млн руб., полагают в прокуратуре. Ведомство заявило иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету страны.