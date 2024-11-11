В Ralf Ringer назвали неправомерной передачу уголовного дела гендиректора в суд

Следствие полагает, что один фигурант при пособничестве второго использовал реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, с которыми, не желая заключать договоры напрямую и используя подконтрольную организацию ООО «Промснабпоставка», организовал формальный документооборот. После этого он обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган. За 2015–2017 гг. фирма фигуранта не уплатила налоги на добавленную стоимость на общую сумму более 588 млн руб., полагают в прокуратуре. Ведомство заявило иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету страны.