Суд в Москве рассмотрит дело гендиректора Ralf Ringer об уклонении от налогов
Останкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, фигурантами по которому проходят генеральные директора обувного ритейлера Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка». Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
В зависимости от роли и степени участия в преступлениях руководители обвиняются в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и в пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), уточняется в сообщении.
Следствие полагает, что один фигурант при пособничестве второго, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовал подконтрольную организацию ООО «Промснабпоставка». Обвиняемый включил в налоговые декларации ложные данные о сотрудничестве с «Промснабпоставкой», вторым звеном контрагентов которой были 14 организаций, якобы поставлявших материалы для общества. После этого он обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.
За 2015–2017 гг. фирма фигуранта не уплатила налоги на добавленную стоимость на общую сумму более 588 млн руб.
Прокуратура Москвы заявила иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету страны. В обеспечение заявления суд арестовал средства обвиняемого на расчетных счетах, а также недвижимое имущество, денежные средства фирмы и подконтрольных организаций на сумму недоимки.
В 2021 г. налоговая инспекция по результатам проверки за 2014–2016 гг. вынесла решение о доначислении обувному ритейлеру налогов, штрафов и пеней на сумму 3,2 млрд руб. Позже сумма требований снизилась до 1,45 млрд руб. Как пояснял представитель Ralf Ringer, инспекция посчитала, что единственный поставщик производителя был аффилирован с группой лиц и ввозил через границу меньше материалов и комплектующих, чем было произведено обуви. Налоговый орган пришел к выводу, что поставок вообще не было, а из расходов Ralf Ringer, уменьшающих налогооблагаемую базу, были исключены расходы и вычеты по НДС на все материалы, приобретенные за три проверяемых года. В январе 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Ральф Рингер», которое требовало признать взыскание почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней столичными инспекциями ФНС № 15 и 18 незаконным.
В октябре 2023 г. «Ведомости» писали об угрозе банкротства компании. Отмечалось, что все банковские счета ритейлера были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. В середине августа стало известно, что генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной находится под подпиской о невыезде по делу об уклонении от уплаты налогов.
Ralf Ringer (ранее торговый дом «Белка») – российский производитель и ритейлер женской, мужской и детской обуви. Компания основана в 1996 г.