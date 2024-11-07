Суд в Москве рассмотрит дело гендиректора Ralf Ringer об уклонении от налогов

В 2021 г. налоговая инспекция по результатам проверки за 2014–2016 гг. вынесла решение о доначислении обувному ритейлеру налогов, штрафов и пеней на сумму 3,2 млрд руб. Позже сумма требований снизилась до 1,45 млрд руб. Как пояснял представитель Ralf Ringer, инспекция посчитала, что единственный поставщик производителя был аффилирован с группой лиц и ввозил через границу меньше материалов и комплектующих, чем было произведено обуви. Налоговый орган пришел к выводу, что поставок вообще не было, а из расходов Ralf Ringer, уменьшающих налогооблагаемую базу, были исключены расходы и вычеты по НДС на все материалы, приобретенные за три проверяемых года. В январе 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Ральф Рингер», которое требовало признать взыскание почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней столичными инспекциями ФНС № 15 и 18 незаконным.