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Налоговая служба не смогла взыскать с обувной сети Ralf Ringer 1,5 млрд рублей

Московский арбитраж встал на сторону ритейлера, но его решение может пересмотреть апелляционная инстанция
Маргарита Соболь
Спор Ralf Ringer с налоговой службой является своего рода уникальным, поскольку он касается системообразующего предприятия, входящего в список Минпромторга / Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Ральф Рингер», которое требовало признать взыскание почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней столичными инспекциями налоговой службы № 15 и 18 незаконным. Это решение вынесено 16 января, следует из материалов дела. Из него следует, что ответчики почти на два года превысили сроки вынесения решения по выездной проверке. Она состоялась еще в 2017 г. и ее итоги должны были быть подведены в 2019 г., но инспекции сделали это только в 2021 г.

В ФНС на запрос «Ведомостей» не ответили. Владелец Ralf Ringer Андрей Бережной отказался от комментариев, сославшись на то, что разбирательство еще не закончено. Из карточки дела следует, что инспекции уже подали жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, ее рассмотрение назначено на 30 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных