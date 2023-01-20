Налоговая служба не смогла взыскать с обувной сети Ralf Ringer 1,5 млрд рублей

Налоговая служба не смогла взыскать с обувной сети Ralf Ringer 1,5 млрд рублейМосковский арбитраж встал на сторону ритейлера, но его решение может пересмотреть апелляционная инстанция
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Ральф Рингер», которое требовало признать взыскание почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней столичными инспекциями налоговой службы № 15 и 18 незаконным. Это решение вынесено 16 января, следует из материалов дела. Из него следует, что ответчики почти на два года превысили сроки вынесения решения по выездной проверке. Она состоялась еще в 2017 г. и ее итоги должны были быть подведены в 2019 г., но инспекции сделали это только в 2021 г.
В ФНС на запрос «Ведомостей» не ответили. Владелец Ralf Ringer Андрей Бережной отказался от комментариев, сославшись на то, что разбирательство еще не закончено. Из карточки дела следует, что инспекции уже подали жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, ее рассмотрение назначено на 30 января.