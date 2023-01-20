Налоговая служба не смогла взыскать с обувной сети Ralf Ringer 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Ральф Рингер», которое требовало признать взыскание почти 1,5 млрд руб. налогов, страховых взносов, штрафов и пеней столичными инспекциями налоговой службы № 15 и 18 незаконным. Это решение вынесено 16 января, следует из материалов дела. Из него следует, что ответчики почти на два года превысили сроки вынесения решения по выездной проверке. Она состоялась еще в 2017 г. и ее итоги должны были быть подведены в 2019 г., но инспекции сделали это только в 2021 г.