Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства
Обувному ритейлеру Ralf Ringer грозит банкротство из-за заявления компании «Стивали», у которой компания арендует производственные мощности в Подмосковье, о банкротстве «Ральф Рингер», следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление было принято в конце июня этого года. Заседание по этому делу в первой инстанции назначено на 16 октября.
В комментарии «Коммерсанту» представитель «Ральф Рингер» пояснил, что компания арендовала у «Стивали» производственные мощности на территории Талдомской обувной фабрики в Московской области и задолжала более 20,7 млн руб. В Ralf Ringer подчеркнули, что хотят погасить задолженность, но не могут из-за ареста банковских счетов «Ральф Рингер».
В письме к ФНС от 4 октября 2023 г. основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной попросил разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет. В ФНС эту информацию пока не комментировали.
Уточняется, что все банковские счета компании были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. В середине августа стало известно, что Бережной находится под подпиской о невыезде по делу об уклонении от уплаты налогов.
В 2021 г. налоговая инспекция по результатам проверки за период 2014-2016 гг. вынесла решение о доначислении налогов, штрафов и пеней на сумму 3,2 млрд руб. Позже сумма требований была снижена до 1,45 млрд руб. Как уточнял представитель Ralf Ringer ранее, инспекция посчитала, что единственный поставщик производителя был аффилированным с группой лиц и ввозил через границу меньше материалов и комплектующих, чем по итогу было произведено обуви. Налоговый орган фактически сделал вывод, что поставок вообще не было, а из затрат Ralf Ringer, снижающих налогооблагаемую базу, были исключены расходы и вычеты по НДС на все материалы, приобретенные за три проверяемых года.
Ralf Ringer (ранее торговый дом «Белка») – российский производитель и ритейлер женской, мужской и детской обуви под одноименной маркой, а также под брендами Piranha и Riveri. Компания существует с 1996 г. Производственные мощности ритейлера расположены в Москве, Подмосковье, Зарайске и Владимире. В сеть входит более 1500 магазинов, включая франчайзинговые, сказано на сайте Ralf Ringer. Выручка всех компаний группы, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2021 г. превысила 9,5 млрд руб.