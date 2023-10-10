Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства

В 2021 г. налоговая инспекция по результатам проверки за период 2014-2016 гг. вынесла решение о доначислении налогов, штрафов и пеней на сумму 3,2 млрд руб. Позже сумма требований была снижена до 1,45 млрд руб. Как уточнял представитель Ralf Ringer ранее, инспекция посчитала, что единственный поставщик производителя был аффилированным с группой лиц и ввозил через границу меньше материалов и комплектующих, чем по итогу было произведено обуви. Налоговый орган фактически сделал вывод, что поставок вообще не было, а из затрат Ralf Ringer, снижающих налогооблагаемую базу, были исключены расходы и вычеты по НДС на все материалы, приобретенные за три проверяемых года.