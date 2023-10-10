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Бизнес

Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства

Ведомости

Обувному ритейлеру Ralf Ringer грозит банкротство из-за заявления компании «Стивали», у которой компания арендует производственные мощности в Подмосковье, о банкротстве «Ральф Рингер», следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление было принято в конце июня этого года. Заседание по этому делу в первой инстанции назначено на 16 октября. 

В комментарии «Коммерсанту» представитель «Ральф Рингер» пояснил, что компания арендовала у «Стивали» производственные мощности на территории Талдомской обувной фабрики в Московской области и задолжала более 20,7 млн руб. В Ralf Ringer подчеркнули, что хотят погасить задолженность, но не могут из-за ареста банковских счетов «Ральф Рингер».

В письме к ФНС от 4 октября 2023 г. основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной попросил разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет. В ФНС эту информацию пока не комментировали.

Уточняется, что все банковские счета компании были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. В середине августа стало известно, что Бережной находится под подпиской о невыезде по делу об уклонении от уплаты налогов.

В 2021 г. налоговая инспекция по результатам проверки за период 2014-2016 гг. вынесла решение о доначислении налогов, штрафов и пеней на сумму 3,2 млрд руб. Позже сумма требований была снижена до 1,45 млрд руб. Как уточнял представитель Ralf Ringer ранее, инспекция посчитала, что единственный поставщик производителя был аффилированным с группой лиц и ввозил через границу меньше материалов и комплектующих, чем по итогу было произведено обуви. Налоговый орган фактически сделал вывод, что поставок вообще не было, а из затрат Ralf Ringer, снижающих налогооблагаемую базу, были исключены расходы и вычеты по НДС на все материалы, приобретенные за три проверяемых года.

Ralf Ringer (ранее торговый дом «Белка») – российский производитель и ритейлер женской, мужской и детской обуви под одноименной маркой, а также под брендами Piranha и Riveri. Компания существует с 1996 г. Производственные мощности ритейлера расположены в Москве, Подмосковье, Зарайске и Владимире. В сеть входит более 1500 магазинов, включая франчайзинговые, сказано на сайте Ralf Ringer. Выручка всех компаний группы, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2021 г. превысила 9,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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