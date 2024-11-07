Московская судья получила 4 года колонии по делу об особо крупной взятке
Преображенский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии судью в отставке Ольгу Колесниченко за посредничество в передаче взятки на 6,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
В качестве дополнительного наказания Колесниченко назначили штраф в размере 4 млн руб., а также запретили занимать должности на госслужбе, в судебной системе и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти на 4 года, уточнила пресс-секретарь.
Аналогичный срок решением суда получила и вторая фигурантка дела – глава юридической фирмы Татьяна Евграфова.
По версии следствия, Колесниченко стала одним из посредников при передаче денег действующей судье Хамовнического суда Москвы Татьяне Перепелковой в 2022 г. Перепелкова тогда рассматривала гражданское дело по иску товарищества собственников недвижимости «Дом на Ефремова» к ООО «Реставрация-Н+» и нескольким физическим лицам.
Согласно материалам дела, истцы просили суд признать право общей долевой собственности жильцов многоквартирного дома, истребовать имущество из чужого незаконного владения и признать недействительным зарегистрированное право собственности. Для разрешения спора было необходимо провести техническую экспертизу в специализированном учреждении, которое назначается судьей.
По версии обвинения, для принятия решения в свою пользу «неустановленные следствием лица», действовавшие в интересах «Реставрация-Н+», решили передать через посредников взятку Перепелковой. К последней от имени взяткодателей обратилась Колесниченко с предложением о назначении выгодной ответчикам экспертизы.
Но Перепелкова этого делать не стала и обратилась в ФСБ. Далее передача денег проходила под контролем оперативников. Об этом «Ведомостям» стало известно из приговора другого участника преступной схемы – генерального директора юридической компании ООО «Делоер» Анны Авдеевой. Ее дело было выделено в отдельное производство, а в июне этого года, учитывая активное сотрудничество Авдеевой со следствием, ее приговорили к 4 годам условного срока.
Колесниченко назначили судьей Гагаринского суда Москвы в 2015 г., а в 2020 г. она ушла в отставку, но продолжала пользоваться судейской неприкосновенностью. После возбуждения уголовного дела в июле 2023 г. высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила предъявить Колесниченко обвинение. С соответствующим представлением к ВККС обратился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.