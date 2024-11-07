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Московская судья получила 4 года колонии по делу об особо крупной взятке

Ведомости

Преображенский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии судью в отставке Ольгу Колесниченко за посредничество в передаче взятки на 6,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

В качестве дополнительного наказания Колесниченко назначили штраф в размере 4 млн руб., а также запретили занимать должности на госслужбе, в судебной системе и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти на 4 года, уточнила пресс-секретарь.

Аналогичный срок решением суда получила и вторая фигурантка дела – глава юридической фирмы Татьяна Евграфова.

По версии следствия, Колесниченко стала одним из посредников при передаче денег действующей судье Хамовнического суда Москвы Татьяне Перепелковой в 2022 г. Перепелкова тогда рассматривала гражданское дело по иску товарищества собственников недвижимости «Дом на Ефремова» к ООО «Реставрация-Н+» и нескольким физическим лицам.

Согласно материалам дела, истцы просили суд признать право общей долевой собственности жильцов многоквартирного дома, истребовать имущество из чужого незаконного владения и признать недействительным зарегистрированное право собственности. Для разрешения спора было необходимо провести техническую экспертизу в специализированном учреждении, которое назначается судьей.

По версии обвинения, для принятия решения в свою пользу «неустановленные следствием лица», действовавшие в интересах «Реставрация-Н+», решили передать через посредников взятку Перепелковой. К последней от имени взяткодателей обратилась Колесниченко с предложением о назначении выгодной ответчикам экспертизы.

Но Перепелкова этого делать не стала и обратилась в ФСБ. Далее передача денег проходила под контролем оперативников. Об этом «Ведомостям» стало известно из приговора другого участника преступной схемы – генерального директора юридической компании ООО «Делоер» Анны Авдеевой. Ее дело было выделено в отдельное производство, а в июне этого года, учитывая активное сотрудничество Авдеевой со следствием, ее приговорили к 4 годам условного срока.

Колесниченко назначили судьей Гагаринского суда Москвы в 2015 г., а в 2020 г. она ушла в отставку, но продолжала пользоваться судейской неприкосновенностью. После возбуждения уголовного дела в июле 2023 г. высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила предъявить Колесниченко обвинение. С соответствующим представлением к ВККС обратился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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