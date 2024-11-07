Московская судья получила 4 года колонии по делу об особо крупной взятке

Но Перепелкова этого делать не стала и обратилась в ФСБ. Далее передача денег проходила под контролем оперативников. Об этом «Ведомостям» стало известно из приговора другого участника преступной схемы – генерального директора юридической компании ООО «Делоер» Анны Авдеевой. Ее дело было выделено в отдельное производство, а в июне этого года, учитывая активное сотрудничество Авдеевой со следствием, ее приговорили к 4 годам условного срока.