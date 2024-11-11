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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Булгакова

Ведомости

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы защитников и признал законным продление ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Булгаков вину не признает, называет обвинение «страшной ошибкой, передает издание.

Экс-замглавы Минобороны обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В конце сентября Басманный районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей еще на три месяца. Булгаков будет находиться в СИЗО до 25 декабря.

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. 2 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что бывший замминистра отвергает причастность к вменяемым ему преступлениям. 7 августа агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что дело Булгакова якобы связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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