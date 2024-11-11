Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Булгакова

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. 2 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что бывший замминистра отвергает причастность к вменяемым ему преступлениям. 7 августа агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что дело Булгакова якобы связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.