Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Булгакова
Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы защитников и признал законным продление ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Булгаков вину не признает, называет обвинение «страшной ошибкой, передает издание.
Экс-замглавы Минобороны обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ делу о мошенничестве в особо крупном размере.
В конце сентября Басманный районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей еще на три месяца. Булгаков будет находиться в СИЗО до 25 декабря.
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. 2 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что бывший замминистра отвергает причастность к вменяемым ему преступлениям. 7 августа агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что дело Булгакова якобы связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.