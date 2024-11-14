Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра энергетики Яновского

На следующий день официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала о предварительных данных расследования. По ее словам, с 2014 по 2023 гг. должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями был заключен ряд контрактов на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, но средства за них перечислили.