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Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра энергетики Яновского

Ведомости

Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, который обвиняется в мошенничестве. Об этом со ссылкой на адвоката Руслана Кожуру пишет ТАСС.

«Суд постановил апелляционную жалобу Яновского оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения», – сказал адвокат.

Бывший чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Защита просила назначить ему домашний арест и заявляла об опасности заключения Яновского в СИЗО в связи с болезнью сердца фигуранта. 25 октября Никулинский суд Москвы постановил арестовать его до 24 декабря.

В конце октября также был задержан заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников. Речь идет об уголовном деле по крупному мошенничеству при ликвидации угольных шахт, сообщал 24 октября «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.

На следующий день официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала о предварительных данных расследования. По ее словам, с 2014 по 2023 гг. должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями был заключен ряд контрактов на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, но средства за них перечислили.

По сведениям источника «Ведомостей» в МВД, Яновский и Мочальников подозреваются в причастности к хищению более 175 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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