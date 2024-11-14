Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра энергетики Яновского
Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, который обвиняется в мошенничестве. Об этом со ссылкой на адвоката Руслана Кожуру пишет ТАСС.
«Суд постановил апелляционную жалобу Яновского оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения», – сказал адвокат.
Бывший чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Защита просила назначить ему домашний арест и заявляла об опасности заключения Яновского в СИЗО в связи с болезнью сердца фигуранта. 25 октября Никулинский суд Москвы постановил арестовать его до 24 декабря.
В конце октября также был задержан заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников. Речь идет об уголовном деле по крупному мошенничеству при ликвидации угольных шахт, сообщал 24 октября «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
На следующий день официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала о предварительных данных расследования. По ее словам, с 2014 по 2023 гг. должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями был заключен ряд контрактов на подрядные работы по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, но средства за них перечислили.
По сведениям источника «Ведомостей» в МВД, Яновский и Мочальников подозреваются в причастности к хищению более 175 млн руб.