Почти 4500 заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»Он открылся из-за интереса к курсам, сообщали в Кремле
За первые сутки дополнительного набора во второй поток программы «Время героев», которая направлена на переподготовку участников спецоперации, зарегистрировались 4450 человек, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
14 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что второй поток обучения в рамках программы «Время героев» будет открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г. Среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.
«Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», – приводит слова Комиссарова Telegram-канал проекта.
Президент РФ Владимир Путин поручил запустить в России проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине, в конце февраля 2024 г. Глава государства отмечал, что люди, вставшие с оружием на защиту Родины, «должны выходить на ведущую позицию и в системе образования, и в воспитании молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».
К октябрю новые назначения на ответственные должности получили 10 участников президентской образовательной программы, сейчас их количество выросло до 12, следует из данных проекта. Среди них – полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.
Второй поток программы «Время героев» открылся из-за интереса к ней в обществе, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга 15 ноября.