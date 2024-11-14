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Программа «Время героев» с 15 ноября откроет набор на второй поток обучения

Ведомости

Второй поток обучения в рамках кадровой программы «Время героев» будет открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщается на сайте программы.

В частности, среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.

«Мы им всем предложили программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу <…>. Они получают второй шанс попасть в основной состав программы», – пояснил Кириенко.

Прошедшей весной заявки на обучение подали более 44 000 желающих, из них в первый поток попали 83 человека. На сайте программы утверждается, что при отборе учитывались «личные заслуги, мужество и проявленный героизм, управленческий опыт, управленческий потенциал».

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля поручил создать в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты.

В октябре пресс-служба Кремля сообщила, что новые назначения на должности получили уже 10 участников программы «Время героев». Например, председатель народного совета Донецкой народной республики Артем Жога указом Путина был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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