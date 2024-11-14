Программа «Время героев» с 15 ноября откроет набор на второй поток обучения
Второй поток обучения в рамках кадровой программы «Время героев» будет открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщается на сайте программы.
В частности, среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.
«Мы им всем предложили программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу <…>. Они получают второй шанс попасть в основной состав программы», – пояснил Кириенко.
Прошедшей весной заявки на обучение подали более 44 000 желающих, из них в первый поток попали 83 человека. На сайте программы утверждается, что при отборе учитывались «личные заслуги, мужество и проявленный героизм, управленческий опыт, управленческий потенциал».
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля поручил создать в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять крупные отечественные проекты.
В октябре пресс-служба Кремля сообщила, что новые назначения на должности получили уже 10 участников программы «Время героев». Например, председатель народного совета Донецкой народной республики Артем Жога указом Путина был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.