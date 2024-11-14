Программа «Время героев» с 15 ноября откроет набор на второй поток обучения

«Мы им всем предложили программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу <…>. Они получают второй шанс попасть в основной состав программы», – пояснил Кириенко.