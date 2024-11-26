Единые госучебники по школьным предметам планируют подготовить до 2029 года
Единые государственные учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 г., сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
«Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам. До 2029 г. планируем, что все школы будут учиться по единым государственном учебникам», – сказал он на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Плеханова.
О планах создать единые государственные учебники по школьным программам сообщили в Минпросвещения в начале ноября, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.
При этом уточнялось, что разработка учебников займет два-три года, так как необходимо будет подготовить 19 книг. Для некоторых классов школы учебник будет состоять из нескольких частей.
С предложение создать единые госучебники выступил президент России Владимир Путин 5 ноября в ходе первого заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Путин отмечал, что их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано.