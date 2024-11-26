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Единые госучебники по школьным предметам планируют подготовить до 2029 года

Ведомости

Единые государственные учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 г., сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам. До 2029 г. планируем, что все школы будут учиться по единым государственном учебникам», – сказал он на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Плеханова. 

О планах создать единые государственные учебники по школьным программам сообщили в Минпросвещения в начале ноября, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства. 

При этом уточнялось, что разработка учебников займет два-три года, так как необходимо будет подготовить 19 книг. Для некоторых классов школы учебник будет состоять из нескольких частей.

С предложение создать единые госучебники выступил президент России Владимир Путин 5 ноября в ходе первого заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Путин отмечал, что их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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