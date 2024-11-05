Минпросвещения планирует создать единые учебники по русскому языку

Президент России Владимир Путин 5 ноября предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. Об этом глава государства сказал в ходе первого заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано. Следует учесть и особенности восприятия мышления нынешней молодежи, и, конечно, возможности государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Она начнет работать уже со следующего 2025 г.», – отметил Путин.