Володин назвал пять вступающих в силу законов в декабре

Володин также напомнил о вступивших в силу 23 ноября законах о запрете усыновления детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола, а также об увеличении штрафов для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции. Штрафы для юрлиц составят от 5 млн до 10 млн руб., за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн руб.