Володин назвал пять вступающих в силу законов в декабре
Со следующего месяца в России будет запрещено пропагандировать идеологию чайлдфри и принимать экзамены у мигрантов посредническим организациям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в декабре.
«Посредникам запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения», – написал он в Telegram.
Также вводится запрет на пропаганду осознанного отказа от деторождения (чайлдфри). Согласно положениям закона, за пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.
С 1 декабря вступает в силу закон об освобождении участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора. Речь идет о списании таким военнослужащим кредитных долгов до 10 млн руб. Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.
Лицензионные требования к операторам связи будут изменены. Согласно правилам, вступающим в силу с декабря, в перечень лицензионных требований включается требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения требований оператор будет лишен лицензии.
С 30 декабря в России начнут действовать меры по противодействию отмыванию денежных средств. При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Володин также напомнил о вступивших в силу 23 ноября законах о запрете усыновления детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола, а также об увеличении штрафов для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции. Штрафы для юрлиц составят от 5 млн до 10 млн руб., за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн руб.
25 ноября стало известно о внесении в нижнюю палату законопроекта, который подразумевает запрет принимать в школу детей мигрантов без знания русского языка. Инициативой предлагается обязать детей иностранных граждан и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации.