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Володин назвал пять вступающих в силу законов в декабре

Ведомости

Со следующего месяца в России будет запрещено пропагандировать идеологию чайлдфри и принимать экзамены у мигрантов посредническим организациям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу в декабре.

«Посредникам запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения», – написал он в Telegram.

Также вводится запрет на пропаганду осознанного отказа от деторождения (чайлдфри). Согласно положениям закона, за пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.

С 1 декабря вступает в силу закон об освобождении участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора. Речь идет о списании таким военнослужащим кредитных долгов до 10 млн руб. Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.

Лицензионные требования к операторам связи будут изменены. Согласно правилам, вступающим в силу с декабря, в перечень лицензионных требований включается требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения требований оператор будет лишен лицензии.

С 30 декабря в России начнут действовать меры по противодействию отмыванию денежных средств. При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Володин также напомнил о вступивших в силу 23 ноября законах о запрете усыновления детей иностранцами, в чьих странах разрешена смена пола, а также об увеличении штрафов для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции. Штрафы для юрлиц составят от 5 млн до 10 млн руб., за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн руб.

25 ноября стало известно о внесении в нижнюю палату законопроекта, который подразумевает запрет принимать в школу детей мигрантов без знания русского языка. Инициативой предлагается обязать детей иностранных граждан и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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