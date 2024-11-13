Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для незаконной миграции
За изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции устанавливаются повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения для юридических лиц в размере от 5 млн до 10 млн руб., за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн руб. Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем чтении, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Документом увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 000 руб., а за повторное правонарушение – до 200 000 руб.
Володин подчеркнул, что принятие новых норм призвано пресечь выдачу фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина – одного из самых распространенных преступлений в сфере незаконной миграции.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции. В соответствии с новой ч. 3 ст. 322.1 «Организация незаконной миграции», если такое преступление совершено группой лиц или с целью совершения других тяжких преступлений, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб. Закон добавляет отягчающие обстоятельства, включая подделку документов и использование интернета, а также усиливает ответственность за фиктивную регистрацию и подделку документов, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы.