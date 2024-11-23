Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри

В ходе рассмотрения проекта в Госдуме по просьбе представителей РПЦ была внесена поправка о выводе из-под действия закона информации о монашестве, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ним отказе от деторождения. Согласно тексту поправки, распространение таких данных не будет являться административным правонарушением.