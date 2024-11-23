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Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри

Ведомости

За пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) будет грозить штраф до 5 млн руб. Это следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона, размещенного на портале правовой информации.

Запрет подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Согласно положениям закона, за пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.

В ходе рассмотрения проекта в Госдуме по просьбе представителей РПЦ была внесена поправка о выводе из-под действия закона информации о монашестве, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ним отказе от деторождения. Согласно тексту поправки, распространение таких данных не будет являться административным правонарушением.

30 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что решение женщины отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под закон о пропаганде чайлдфри.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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