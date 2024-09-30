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Володин: отказ женщины от рождения детей не попадет под закон о запрете чайлдфри

Ведомости

Решение женщины отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под закон о пропаганде чайлдфри – идеологии отказа от деторождения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, пропаганда бездетности – социально опасное явление, которое «американцы продвигают». Он отметил, что, «по данным социологов, 8% опрошенных являются активными чайлдфри», и пропаганда отрицательно сказывается на ситуации. Спикер Госдумы привел пример: именно в результате пропаганды смены пола число таких случаев выросло за последние годы в три раза.

«Цель законопроекта – пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. Не запретив это, мы не решим проблему демографии», – подчеркнул Володин.

18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри следует запретить в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый законопроект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторым проектом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Максимальные штрафы для граждан составят до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юрлиц – до 5 млн руб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи подчеркнул, что при введении на законодательном уровне новых запретов важно не допускать злоупотреблений и расплывчатых формулировок. Он также обратил внимание, что помимо «запрещающих» появляется много других законопроектов, которые регулируют, упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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