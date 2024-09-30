Володин: отказ женщины от рождения детей не попадет под закон о запрете чайлдфри
Решение женщины отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под закон о пропаганде чайлдфри – идеологии отказа от деторождения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, пропаганда бездетности – социально опасное явление, которое «американцы продвигают». Он отметил, что, «по данным социологов, 8% опрошенных являются активными чайлдфри», и пропаганда отрицательно сказывается на ситуации. Спикер Госдумы привел пример: именно в результате пропаганды смены пола число таких случаев выросло за последние годы в три раза.
«Цель законопроекта – пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. Не запретив это, мы не решим проблему демографии», – подчеркнул Володин.
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри следует запретить в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый законопроект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторым проектом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи подчеркнул, что при введении на законодательном уровне новых запретов важно не допускать злоупотреблений и расплывчатых формулировок. Он также обратил внимание, что помимо «запрещающих» появляется много других законопроектов, которые регулируют, упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными.