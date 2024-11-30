Минцифры разработало проект о едином реестре запрещенных сайтов о чайлдфри

Подписанный Путиным закон подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Согласно положениям закона, за пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.