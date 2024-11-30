Минцифры разработало проект о едином реестре запрещенных сайтов о чайлдфри
Минцифры разработало проект о внесении изменений в постановление правительства, которое предполагает создание реестра сайтов с информацией, пропагандирующей отказ от деторождения. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект разработан в целях реализации одного из пунктов закона о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри, который 23 ноября подписал президент Владимир Путин.
Подписанный закон, как отмечается в пояснительной записке, предусматривает внесение изменений в статью 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В один из пунктов предлагается внести слова «отказ от деторождения». Предполагается, что сайты с информацией, пропагандирующей отказ от деторождения, будут включать в «Единый реестр информации, пропагандирующей отказ от деторождения, распространяемой посредством сети Интернет».
«Пунктом 1 Изменений предусматривается возложение на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочия по принятию решений, являющихся основанием для включения в Единый реестр», – говорится в записке.
Критерии оценки материалов и информации, необходимой для принятия решений о включений в реестр, будет устанавливать Роскомнадзор.
Подписанный Путиным закон подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Согласно положениям закона, за пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.