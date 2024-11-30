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Минцифры разработало проект о едином реестре запрещенных сайтов о чайлдфри

Ведомости

Минцифры разработало проект о внесении изменений в постановление правительства, которое предполагает создание реестра сайтов с информацией, пропагандирующей отказ ‎от деторождения. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект разработан в целях реализации одного из пунктов закона о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри, который 23 ноября подписал президент Владимир Путин.

Подписанный закон, как отмечается в пояснительной записке, предусматривает внесение изменений в статью 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях ‎и о защите информации». В один из пунктов предлагается внести слова «отказ от деторождения». Предполагается, что сайты с информацией, пропагандирующей отказ от деторождения, будут включать в «Единый реестр информации, пропагандирующей отказ от деторождения, распространяемой посредством сети Интернет». 

«Пунктом 1 Изменений предусматривается возложение на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочия по принятию решений, являющихся основанием для включения в Единый реестр», – говорится в записке.

Критерии оценки материалов и информации, необходимой для принятия решений о включений в реестр, будет устанавливать Роскомнадзор.

Подписанный Путиным закон подразумевает отказ от распространения материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Согласно положениям закона, за пропаганду чайлдфри предполагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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