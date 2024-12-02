В России за 2024 год на 7,3% увеличилось количество пассажиров на РЖД

По данным РЖД, в ноябре пассажирооборот достиг 10,1 млрд пассажирокилометров, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Пригородное сообщение увеличилось на 4,8% до 2,7 млрд пассажирокилометров, а в дальнем следовании – на 0,6%, составив 7,4 млрд пассажирокилометров, следует из сообщения компании.