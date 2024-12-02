В России за 2024 год на 7,3% увеличилось количество пассажиров на РЖД
Как отмечает компания, из этого количества пригородное сообщение составило более 1 млрд 60,6 млн пассажиров, а дальнего следования – 117,9 млн.
По данным РЖД, в ноябре пассажирооборот достиг 10,1 млрд пассажирокилометров, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Пригородное сообщение увеличилось на 4,8% до 2,7 млрд пассажирокилометров, а в дальнем следовании – на 0,6%, составив 7,4 млрд пассажирокилометров, следует из сообщения компании.
В ноябре совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предварительно одобрил продажу Рижского вокзала в Москве. Рижский вокзал был открыт после реконструкции 1 сентября этого года. Вопрос о предварительном одобрении сделки по его продаже был включен в повестку совета директоров еще в сентябре.