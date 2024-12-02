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В России за 2024 год на 7,3% увеличилось количество пассажиров на РЖД

Ведомости

За 11 месяцев 2024 г. количество перевозок пассажиров на сети ОАО «РЖД» достигло 1 млрд 179 млн, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщает РЖД на официальном сайте.

Как отмечает компания, из этого количества пригородное сообщение составило более 1 млрд 60,6 млн пассажиров, а дальнего следования – 117,9 млн.

По данным РЖД, в ноябре пассажирооборот достиг 10,1 млрд пассажирокилометров, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Пригородное сообщение увеличилось на 4,8% до 2,7 млрд пассажирокилометров, а в дальнем следовании – на 0,6%, составив 7,4 млрд пассажирокилометров, следует из сообщения компании.

В ноябре совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предварительно одобрил продажу Рижского вокзала в Москве. Рижский вокзал был открыт после реконструкции 1 сентября этого года. Вопрос о предварительном одобрении сделки по его продаже был включен в повестку совета директоров еще в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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