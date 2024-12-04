Суд в Москве оштрафовал писателя Акунина за отсутствие плашки иноагента

В декабре 2023 г. Следственный комитет (СК) России возбудил против Акунина уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Тогда же Росфинмониторинг включил писателя в реестр экстремистов и террористов. 26 января »Ведомости» со ссылкой на базу данных МВД писали, что Акунин был объявлен в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.