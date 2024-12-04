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Суд в Москве оштрафовал писателя Акунина за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом) на 45 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Акунина признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента).

В середине августа Таганский суд оштрафовал писателя на 30 000 руб. по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ.

В декабре 2023 г. Следственный комитет (СК) России возбудил против Акунина уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Тогда же Росфинмониторинг включил писателя в реестр экстремистов и террористов. 26 января »Ведомости» со ссылкой на базу данных МВД писали, что Акунин был объявлен в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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