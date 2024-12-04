Суд в Москве оштрафовал писателя Акунина за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом) на 45 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Акунина признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента).
В декабре 2023 г. Следственный комитет (СК) России возбудил против Акунина уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Тогда же Росфинмониторинг включил писателя в реестр экстремистов и террористов. 26 января »Ведомости» со ссылкой на базу данных МВД писали, что Акунин был объявлен в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.