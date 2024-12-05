Глава комитета нацбезопасности Казахстана: в стране предотвращены четыре теракта
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о предотвращении четырех терактов в стране, передает казахстанское интернет-издание Stan.kz.
Председатель комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев отчитался перед главой государства об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период. В ходе встречи он также доложил, что органы национальной безопасности выявили и остановили подготовку четырех терактов. По материалам КНБ, за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица.
Из Сирии и Турции также экстрадированы шесть местных жителей, находившихся в розыске по подозрению в подготовке и осуществлении террористических актов, двое из них осуждены. Заблокирован въезд в страну для 824 иностранцев, причастных к подобному роду занятий.
Токаев был также проинформирован, что совместно с МВД нейтрализованы 19 преступных группировок, арестованы 60 человек. Из незаконного оборота изъято 505 пистолетов, пять самодельных взрывчаток, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов. Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 т наркотических средств и психотропных препаратов. За торговлю запрещенными веществами осуждены 162 лица.
По итогам встречи лидер Казахстана дал ряд поручений органам национальной безопасности.