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Глава комитета нацбезопасности Казахстана: в стране предотвращены четыре теракта

Ведомости

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о предотвращении четырех терактов в стране, передает казахстанское интернет-издание Stan.kz.

Председатель комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев отчитался перед главой государства об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период. В ходе встречи он также доложил, что органы национальной безопасности выявили и остановили подготовку четырех терактов. По материалам КНБ, за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица.

Из Сирии и Турции также экстрадированы шесть местных жителей, находившихся в розыске по подозрению в подготовке и осуществлении террористических актов, двое из них осуждены. Заблокирован въезд в страну для 824 иностранцев, причастных к подобному роду занятий.

Токаев был также проинформирован, что совместно с МВД нейтрализованы 19 преступных группировок, арестованы 60 человек. Из незаконного оборота изъято 505 пистолетов, пять самодельных взрывчаток, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов. Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 т наркотических средств и психотропных препаратов. За торговлю запрещенными веществами осуждены 162 лица.

По итогам встречи лидер Казахстана дал ряд поручений органам национальной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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