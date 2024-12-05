Глава комитета нацбезопасности Казахстана: в стране предотвращены четыре теракта

Токаев был также проинформирован, что совместно с МВД нейтрализованы 19 преступных группировок, арестованы 60 человек. Из незаконного оборота изъято 505 пистолетов, пять самодельных взрывчаток, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов. Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 т наркотических средств и психотропных препаратов. За торговлю запрещенными веществами осуждены 162 лица.